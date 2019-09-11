HABER /  DÜNYA

Mısır'da yolcu otobüsü köprüden düştü 10 ölü

İhlas Haber Ajansı

Mısır başkenti Kahire'de bir yolcu minibüsünün 15 metre yükseklikteki köprüden düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mısır başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde bir yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki Saft el-labn köprüsünden düştü.

Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olaydan hemen sonra açıklamada bulunan Mısır Sağlık Bakanı Danışmanı ve Sözcüsü Khaled Mujahid olay yerine, 7 ambulansın sevk edildiği belirterek yaralıların ve ölülerin Bulaq Dakrour Genel Hastanesine kaldırıldığı açıkladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'whatsapp' talimatı
11 Eylül'ün yıl dönümünde Trump'tan Taliban'a gözdağı
NATO: Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir müttefik
Kocaeli'de kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar
DGS ek tercih kılavuzu boş üniversite kontenjan bilgisi ÖSYM
Galatasaray'da beklenen gelişme! Martin Linnes kadro dışı kaldı
Yer Zonguldak! Belediye işçilerinden terörle mücadele gazisine asfalt dayağı
EYT son durum Erdoğan açıkladı emeklilikte yaşa takılanlara güzel haber
Yorumlar