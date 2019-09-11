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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'yle ilgili flaş bir bilgilendirme geldi. Ekici'nin kadroda yer bulmamasının ardından ortaya atılan iddialar ile ilgili sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'den maaşına indirim istediği iddia edilmişti.

Sarı-Lacivertli kulüpten muhabirlere yapılan bilgilendirmede iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'nin durumuyla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün birkaç yerde kulübün Mehmet Ekici'den maaşında indirim yapmasını istediği ve Mehmet Ekici'nin reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulüpten hiçbir yetkili bu konuyla ilgili kendisiyle görüşmemiştir. Ücretinde indirime gitmediği için de 28 kişilik kadroda yer almaması haberi doğru değildir."

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