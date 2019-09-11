HABER /  YEREL

Kocaeli'de kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık yakalandı

Anadolu Ajansı

KOCAELİ İzmit'te bir kadının gizlice etek altı fotoğraflarını çekerken yakalanan A.A., çevredekiler tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.

KOCAELİ İzmit Yeni Cuma Parkı yakınlarında, bir kadının gizlice etek altını fotoğraflarını çektiğini fark edenler müdahalede bulundu.

Darp ettikleri A.A.'yı bir çay bahçesine götürerek, tabureye oturtup polisi aradı.

Başında bekledikleri şüpheliyi olay yerine gelen polise teslim etti.

A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Zonguldak! Belediye işçilerinden terörle mücadele gazisine asfalt dayağı
Devlet Bahçeli yeni partiyle ilgili sert konuştu: Başka şansı olmayacaktır
Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak istifa etti! Sebebi ise Canan Kaftancıoğlu eleştirisi
Tahliye kararı sonrası avukatları Selahattin Demirtaş için mahpusluk başvurusu yaptı
EYT'lilere güzel haber! Erdoğan talimatı verdi! Formül bulunacak
Süleyman Özışık Devlet Bahçeli ile görüştü bomba İYİ Parti iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da beklenen gelişme! Martin Linnes kadro dışı kaldı
Rusya Başbakanı Medvedev: Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi
Türk ve ABD'li komutanlar ortak devriyede
Telefon diplomasisi! Erdoğan-Merkel görüşmesinde kritik konular vardı
EYT ne demek emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor?
2020 ÖSYM sınav takvimi KPSS/LYS/YKS/ALES sınav tarihleri ne zaman?
Yorumlar