Mustafa Cengiz'den Rodrigues açıklaması

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 9 milyon Euro'ya Al Ittihad'a giden ve bu sezon F.Bahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues'in parasını alamadıklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü'nün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, bugün yapıldı. Toplantının sonunda konuşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tüm konuşmacılara topu olarak cevap verdi.

"2 yılda almadık kupa bırakmadık, mali açıdan ilk kez kara geçtik"

İbra konusuna değinen başkan Cengiz, "Sadece 8'inci madde için değil. Diğer maddelerde de çok sıkıntımız var. En başta da ibra konusunda. 'Biz seçime gidersek seçilemeyiz, bu nedenle mahkemeye gidelim' diye düşünmedik. Şampiyonluk yarışı var. Bugünkü kadar zor ve bundan sonra daha da zor olacak. Ben eğer o gün bırakıp gitseydim, yüz yıl boyunca arkamızdan 'Kaçtılar' derlerdi. Tarih bizi yargılardı. Mali yönden olsaydı başım gözüm üzerine. Ama böyle bir mali tablo varken yapmayın. Benim eğer siyasi, ideolojik bir ajandam varsa çıkın beni uyarın. Benim Dursun Özbek'le kişisel bir kavgam yok ki. Ben kendisinden rahatsız da değilim. Ben ibra olmayınca bana el de salladılar. Benim konuşmalarıma bakın, tek bir saygısızlık etmedim. Dursun beyin avukatı Kaan beyi arıyor, anlaşmaya uyulmazsa çarşamba konuşacağım diyor. Çıksın konuşsun, sanki uygunsuz kasetimiz var. Ben burada Galatasaray Kulübü adına konuşuyorum. Ama karşımdaki kişi ilişkili kişi. Abdurrahim Bey'i eleştiriyorsunuz. Bizim ailemiz var, arkadaşlarımız var, en önemlisi sizler varsınız. Biz görmüyor muyuz bize edilen lafları. Ne beceriksizliğimiz kaldı ne vasatlığımız. Bazen en takdir ettiğim en sevdiğim insanlar sosyal medyada yazıyor. Sizin teşekkürünüz bizi tatmin ediyor. Biz 2 yılda almadık kupa bırakmadık. Mali açıdan ilk kez kara geçtik. 2 denetimden geçiyor bu kulüp. Bunlar dünyanın sayılı denetçi kuruluşlarından. Dursun Başkan'ın makyaj çantası mı burası. UEFA bugün bize saygı duyuyor, avukatsız, tercümansız savunma yapabiliyoruz, 147 milyon Euro borca rağmen ceza almıyoruz. Bizi açtığımız yoldan Paris Saint Germain ve Türkiye'den başka kulüpler gitti" dedi.

"Rodrıgues'in parasını hala alamadık"

Kendilerine 'ticaret bilmez' eleştirisi yapanlara yanıt veren Cengiz, şöyle konuştu: "Bilmemek ayrı bir şey. Ben derneğe, voleybola, basketbola para veriyorsam, cebimden vermiyorum. Nijerya'dan da almıyorum, bankadan alıyorum. Buna da bir faiz ödüyorum. Biz geldiğimizde basketbolda transfer yasağı vardı. 70 milyon TL borcu vardı. Futbolda da transfer yasağı vardı. 5 gün vaktimiz vardı, hem transfer yasağını kapattık hem Nagatomo'yu aldık. Rodrigues'i sattık ama parasını alamadık. 5 milyon Euro alacağımız var. Adamlar bize 'Bir yere verdik, buradan gelecek parayla ödeme yapacağız' dediler. Adam bir yere geldi ama biz hala paramızı alamadık. Dursun Bey'in ya da başka bir başkanın zor duruma düşmesi beni rahatsız eder. Hiçbir Galatasaraylının zor duruma düşmesini istemem."

"Abdurrahim Albayrak'ın cezasını medyadan öğrendik"

Abdurrahim Albayrak'ın para cezasına çarptırılmasını değerlendiren Mustafa Cengiz, "6222 ilk kez birine uygulanıyor. Sevgili Abdurrahim'e uygulandı ve bizim de medyayla birlikte haberimiz oldu. Doğru duvar yıkılmaz ve son gülen iyi güler diyoruz. Ben sertlik yaptım (Fatih Terim'in cezası hakkında), 150 gün ceza yedim. Ama burada kürsüden şiddetle eleştirildim. 'Bir Galatasaray Başkanı ne konuştuğunu bilmeli, konuşurken haddini bilmeli ve ceza almamalı' dediler. Bir arkadaşımız 'Galatasaray'a neden 100 bin TL ödetiyorsun' dedi. Bize sorsaydı, bunu bizim ödediğimizi söylerdik. Şimdi tahkimi bekliyoruz, inşallah düzelir" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz, son olarak Galatasaray Lisesi'ne dair, "Galatasaray Lisesi, Galatasaray Spor Kulübü'ne sahip çıkar. Bu sınıflarda, bu avluda kurulduk. Aynı şekilde gerektiğinde Galatasaray Spor Kulübü de anavatanı olan liseye sahip çıkar" diyerek sözlerini noktaladı.