HABER /  DÜNYA

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

Anadolu Ajansı

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle 2 bin 500 yüz kişininin halen kayıp olduğu bildirildi.

Dorian Kasırgası'nın geçen hafta 5. kategoride vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Acil Hizmetler Birimi, kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığını açıkladı.

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıklamıştı ancak çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı için ölü sayısın yükselmesinden endişe duyuluyor.

Haber alınamayan 2 bin 500 kişiden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği de belirtiliyor.

Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi.

Öte yandan Bahamalar'a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ece Üner'ın Arda Turan'a attığı gol!
Mustafa Cengiz'den Rodrigues açıklaması
Çocukların Mansur Yavaş isyanı!
Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı
İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’yla toplantı açıklaması
ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
ABD'de Bolton'ın görevden alınmasında İran iddiası
Trabzonspor'da Ekuban depremi!
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyince balkondan atladı
DGS ek tercih kılavuzu boş üniversite kontenjan bilgisi ÖSYM
Yorumlar