Şehit eşine küfür etmişti! İşte özür videosu

Sosyal medya üzerinden şehitlere ve şehit eşine küfürler eden İ.H.S adlı şahıs İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gözaltı haberi sonrası şahsın özür videosu sosyal medyaya düştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda şehit ve şehit eşine küfür ettiği belirlenen İ.H.S'nin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu. Bu açıklamadan dakikalar sonra şahsın özür videosu sosyal medyada yer aldı.

Önceki gün sosyal medya hesaplarına düşen videoda adının İ.H.S olduğu belirlenen şahıs şehitlere ve şehit eşlerine küfürler yağdırmıştı. Sosyal medyada da tepkilere neden olan video sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Şahıs İstanbul'da gözaltına alındı

Kısa sürede sosyal medya hesaplarından şahısla ilgili binlerce ihbar yağdı. Emniyet Genel Müdürlüğü videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra videodaki şahsın İ.H.S adlı vatandaş olduğunu ve İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu.

Özür videosu yayınlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu açıklamasından dakikalar sonra sosyal medyaya düşen bir videoda İ.H.S'nin şehit yakınlarından özür dilediği görülüyor. Alkollü olduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren İ.H.S. videoda sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.