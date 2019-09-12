HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Bilgin, Burdur İl Müftülüğüne ise Enver Türkmen atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Ulaş Gönen Kırlı'nın ataması gerçekleştirilirken, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bilal Eken, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Elgin getirildi. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığına Selamettin Ermiş atanırken, üyeliklerine ise Ahmet Kılıç, Nurettin Şar ve Rıdvan Kahveci getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu ise görevlerinden alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC’de askeri bölgede art arda şiddetli patlamalar meydana geldi
Çocukların Mansur Yavaş isyanı!
Ece Üner'ın Arda Turan'a attığı gol!
Şehit eşine küfür etmişti! İşte özür videosu
İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’yla toplantı açıklaması
Mustafa Cengiz'den Rodrigues açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'whatsapp' talimatı
ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
"Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt
Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp
11 Eylül'ün yıl dönümünde Trump'tan Taliban'a gözdağı
Aşure günü kaç gün sürer aşure günü bitiş tarihi ne zaman?
Yorumlar