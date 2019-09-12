Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo hakkında Alex Morgan'dan olay sözler
ABD Kadın futbol takımının yıldız isimlerinden Alex Morgan, cinsel taciz suçundan aklanan Cristiano Ronaldo hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.
ABD Kadın futbol takımının ünlü yıldızı Alex Morgan, cinsel taciz davası hala süren Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Sports Illustrated dergisine röportaj veren Morgan, Ronaldo’nun davada bir şeyler saklamış olabileceğini belirtti.
''Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor'': Alex Morgan, Portekizli futbolcunun davası hakkında şöyle konuştu: ”Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor. Ama Ronaldo’nun hikayesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor.”
ABD ile Kadınlar Dünya Kupası sevinci yaşayan Morgan, şu ifadeleri kullandı; ”Kadınları kolayca yaralanabileceği pozisyonlarda korumak çok önemlidir.
Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusu değildir demiyorum. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Spor için yaptıkları farklı, kişiliği ile yaptıkları farklıdır”