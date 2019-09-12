ABD askerlerinden YPG'nin komando adaylarına eğitim video yayınladılar

Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge görüşmeleri sürerken ABD, Türkiye'nin terörist ilan ettiği YPG'nin diğer adı DSG üyelerine komando eğitimi verdiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlaması dikkat çekti.

Suriye'de 'IŞİD'e karşı mücadele' adı altında faaliyet yürüyen ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTFOIR), Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verdiği eğitimin görüntülerini yayınladı.

Komutanlığın Twitter hesabından yayınlanan videoda şu ifadeler kullanıldı.

"Suriye Demokratik Kuvvetleri komando öğrencileri, Suriye'de 3 Ağustos 2019 tarihli eğitimleri sırasında bir odayı temizlediler. Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı, bir yaz eğitiminin bir parçası olarak Kentsel Arazi Askeri Operasyonlarında öğrencilere eğitim verdi."

​Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

YPG'ye destek mesajı

Öte yandan, Türkiye ile ABD arasında devam eden 'güvenli bölge' görüşmelerinde ABD'nin DSG'ye destek vermeye devam etmesi de taraflar arasındaki tartışma konularından biri.