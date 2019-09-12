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Galatasaray'dan Falcao videosu

Galatasaray Kulübü, uzun uğraşlar sonucu transfer edilen Radamel Falcao ile ilgili YouTube hesabından 12 dakikalık uzun bir video yayınladı.

Galatasaray, Radamel Falcao'yu renklerine bağlarken dev transferin yankıları devam ediyor. Haziran ayında Falcao için temaslara başlayan ve transferin son gününde Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray, kulübün YouTube hesabından oyuncunun transfer süreciyle ilgili yeni bir video yayınladı.

12 dakikalık video
12 dakika uzunluğundaki videoda transfer süreci anlatılırken yöneticilerden taraftarlara kadar herkese yer verildi.

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