Merkez Bankası toplantısı faiz kararı açıklanıyor ekonomistler ne diyor

Merkez Bankası toplantısı bugün saat 14:00'te yapılacak. Piyasaların gözü kulağı bu toplantıda olacak çünkü Merkez Bankası'nın toplantısında faiz kararı son dakika kararıya açıklanacak. Peki ekonomistler ne kadar faiz indirimi bekliyor. İşte bu sorunun yanıtı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın belirli zamanlarında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarını yapıyor. Düzenlenen ilk beş toplantının ardından sıra altıncı toplantıya geldi. Merkez Bankası'nın faiz açıklaması yapacağı toplantı bugün saat 14.00'da gerçekleşecek.

Merkez Bankası Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek olan faiz açıklaması dolayısıyla büyük önem arz ediyor. Politika faizinde gerçekleşecek olan değişim, piyasaları yakından ilgilendirecek.

Ekonomislerin faiz beklentisi 250-275 baz puanlık düşüş

Ekonomistler, temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da politika faizinin 250-275 baz puanlık düşüşle yüzde 17-17,25'e indirileceğini öngörüyor.

Para politikalarının desteğiyle faiz indirimleri sürebilir

Enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının desteğiyle faiz indirimlerinin süreceğini değerlendiren analistler, piyasaların 24 Ekim ve 12 Aralık'taki PPK toplantılarında da toplamda 200-250 baz puanlık ilave bir faiz indirimini fiyatladığını dile getiriyor.

Yıl sonu politika faizi yüzde 16 civarında olabilir

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, anketlerde faiz indirimine ilişkin medyan beklentinin 250-275 baz puan civarı olduğunu söyledi.Faiz indiriminin bu beklentiyi karşılayacağını ve sınırlı da olsa aşma ihtimali bulunduğunu belirten Bürümcekçi, Kurul'un, para politikası duruşuna ilişkin mesaj cümlesinin yüklü faiz indiriminin olduğu temmuz toplantısında, "Parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir." olarak değiştirildiğini anımsattı.

18 ekonomist politika faizinde indirim bekliyor

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan 18 ekonomist politika faizinde indirim bekliyor. Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı.

Yabancı ekonomistler ne diyor?

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika faizinde 250 - 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor.TL'nin dolar karşısındaki performansı ve enflasyondaki düşüşün TCMB'nin faiz indirimine gitmesini sağlayacak önemli etkenler arasında olduğunu söyleyen analistler, yıl sonuna doğru politika faizinin daha aşağı seviyelere çekilebileceğine dikkati çekti.

Reel faiz oranları yıl sonuna kadar sıfıra yakın seviyelere inebilir

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,75'e çekebileceği öngörüsünde bulundu.Rendell, reel faiz oranlarının yıl sonuna kadar sıfıra yakın seviyelere inebileceğini bunun da politika faizinin yüzde 13-14 seviyelerine gerileyebileceği anlamına geldiğini vurguladı.

Kıdemli Ekonomist Tuvey’in öngürüsü: 250 baz puan indirimi

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin politika faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 17.25'e çekeceği öngörüsünde bulundu.

Yıl sonuna kadar toplam 285-385 baz puan arasında bir indirim gerçekleşebilir

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise TCMB'nin politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 17,25'e indirebileceğini belirtti. Bu haftaki toplantıda piyasaların 200-270 baz puan arasında bir indirim beklediğini kaydeden Kalen, TCMB'nin politika faizinde yıl sonuna kadar toplam 285-385 baz puan arasında bir indirim gerçekleştirebileceği öngörüsünde bulundu.