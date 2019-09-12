Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni yapılanma: Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidildi. Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. İç borçlanma ve dış borçlanma yetkileri birleştirildi.

Borçlanma Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle oluşturuldu.

Yürüteceği görevler

Genel müdürlük devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek.

Yeni düzenlemeyle iç borçlanma ve dış borçlanma yetkileri de birleştirildi.

Daha önceden ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu. Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almayla görevlendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü ayrıca ilgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma, ürün, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulacak.

Kararnameyle ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı müdürlüklerin görev tanımında da değişiklik yapıldı.

Kararnamede, Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

-Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine Bonosu ve diğer iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yömnetemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış mikarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek.

-Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstürimanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak vebunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakeleri yürütmek

-Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finanasal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak

-İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün politika,ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak

-Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek

-Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Birimler istanbul’a taşındı

Reuters’a bilgi veren bakanlık yetkilisi, ilgili düzenlemenin ‘bir organizasyon değişikliği’ olduğunu belirterek, mevcutta iki farklı genel müdürlükte bulunan iç borçlanma ve dış borçlanma yapan birimlerin birleştirildiğini söyledi.

İlgili düzenlemeyle daha etkin bir yapının esas alındığını belirten yetkili, ilgili birimlerin İstanbul’a taşındığını, kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırımcı ilişkilerinin de yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün içine alındığını belirtti.