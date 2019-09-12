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Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listenin dışında kalan Mehmet Ekici, 6 ay boşta kalmak yerine bir takıma transfer olmayı hedeflerken milli futbolcunun yeni adresi belli olmak üzere.

Fenerbahçe'nin dün Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen ekici, bu kararla büyük şok yaşadı.

Fenerbahçe’ye yıllık maliyeti 3.5 milyon euro’yu bulan Mehmet Ekici’nin, bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.

6 ay boşta kalmak istemiyor
Avrupa’da transfer döneminin kapanmasının ardından elinde fazla bir seçenek kalmayan Ekici’nin, 6 ay boşta olmak yerine rotasını farklı bir yöne çevirdiği kaydedildi.

Maccabi Tel Aviv’e sıcak bakıyor
29 yaşındaki futbolcunun bu doğrultuda son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le transferi için görüştüğü konuşuluyor. Fenerbahçe’yle sözleşmesi Temmuz 2020’de bitecek oyuncunun, 6 aylığına Tel Aviv’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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