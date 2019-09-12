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Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

Anadolu Ajansı

Ligde 4. hafta, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki müsabakayla başlayacak.

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde dördüncü haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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