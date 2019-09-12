N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke benim için kolay olacak

Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği N'Koudou, ''Türkiye, Müslüman bir ülke. Bu benim için çok önemli. İkincisi; Beşiktaş'ın yakın zamanda elde ettiği başarıları biliyorum. Gerçekten üst düzey bir takım. Kaybetmeyi asla sevmem.'' dedi.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer ettiği N'Koudou, Sabah'a konuştu.

N'Koudou, "Burayı tercih etmemin iki nedeni var. Birincisi; Müslüman bir ülkeye geldim, bu benim için çok önemli. Türkiye hayatımı kolaylaştıracak. İkincisi; Süper Lig'i fazla tanımıyorum ancak Beşiktaş'ın başarılarını biliyordum. Bu takımda üst düzey futbolcular oynuyordu, şimdi de oynuyorlar. Kulübün imkânları ve stadyum harika. Aile ortamına sahibiz. Gelmeden önce bana Beşiktaş taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu söylemişlerdi. Ancak ne kadar beklerseniz bekleyin, insan biraz şaşırıyor. Çünkü atmosfer muhteşem.'' dedi.

''Burada yeni bir sayfaya başlıyorum''

''Ben saha içinde basit insanımdır, basit oynamaya çalışırım. Genelde çok konuştuğumu görmezsiniz.'' diyen N'Koudou, Kaybetmeyi seven bir karakter değilim. Saha dışında ise genellikle ailemle birlikteyim, evde vakit geçirmeyi seven bir insanım. Belki çok konuşmam ama pozitif davranırım, genelde beni gülümserken görürsünüz. Böyle bakarım hayata. Tottenham kararıyla ilgili pişmanlığım yok. Orada gerçekten çok şey öğrendim. Gittiğimde 20 yaşındaydım. Çok büyük oyuncularla, çok büyük deneyimler yaşadım. Oynamadığım dönemlerde hiçbir zaman vazgeçmedim. Gittiğimde gençtim, çok şey öğrenmiş bir futbolcu olarak ayrıldım. Şimdi de burada yeni bir sayfaya başlıyorum.'' şeklinde konuştu.

''Kupalar kazanmak istiyorum''

N'Koudou, ''Geçen yıl Monaco'da kiralık oynuyordum ama Tottenham, Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğinde takım arkadaşlarım ile konuştum, çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Kaybettikten sonra bunu kabullenip, hazmetmek oldukça zor. Herkes orada olmayı, kupayı kaldırmayı hayal ediyor. O açıdan takım arkadaşlarım adına büyük hayal kırıklığı oldu. Benim için Tottenham'dan sonra burada artık yeni bir hayat başlıyor. Birçok şey öğrenip olgunlaştıktan sonra burada fark yaratabilecek oyuncu olmak, kupalar kazanmak istiyorum. Türkiye Ligi kupasını kazanmak ve Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar giderek takıma katkı vermek istiyorum.'' dedi.

''Gruptan birlikte çıkalım''

Türkiye ve Fransa'nın kaderini değerlendiren yıldız futbolcu, ''Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden vatandaşı olduğum Fransa'nın çıkmasını tabii ki isterim. Beşiktaş'ta forma giyen ve İstanbul'da yaşayan bir oyuncu olarak da Türkiye'nin başarıya ulaşmasını isterim. Umarım iki takım da finallere gitme hakkını elde eder. Fransa Milli Takımı'nın formasını giymek için çok çalışmam gerekiyor. Neden olmasın? Burada üst düzey performans gösterirsem, takım iyi gidip yukarı çıkarsa ve ben de buna katkı yaparsam Fransa Milli Takımı'nda forma giyebileceğimi düşünüyorum. Ancak bu, kafamda hedef olarak belirlediğim bir şey değil. Saydıklarım olursa bu gerçekleşir.'' şeklinde konuştu.