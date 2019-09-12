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Fatih Terim'in eli güçlendi! İşte 50 milyon euro'luk orta saha

Fulham'dan Seri, Roma'dan Nzonzi ve Southampton'dan Lemina'yı birer yıllığına kiralayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in eli oldukça güçlendi.

Transferde orta sahasını 3 oyuncu ile takviye edip yeni baştan kurgulayan Galatasaray, yaptığı anlaşmalarla da fark yarattı. Kiralık olan Ndiaye ile yollarını ayıran ve Fernando'yu 4.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan yönetim, kiralık formülü ile UEFA Finansal Fair Play limitlerini de aşmadı.

50 milyon Euro
Sabah'ın haberine göre; Fulham'dan Seri, Roma'dan Nzonzi ve Southampton'dan Lemina'yı birer yıllığına kiralayan Galatasaray, kasasından sadece 2.5 milyon Euro harcadı. 3 yıldız ile Avrupa çapında etkili bir orta sahaya sahip olan sarıkırmızılılar sezon sonunda bu oyuncular için 50 milyon Euro ödemesi halinde bonservisleri de alabilecek.

En pahalısı Seri
Fulham geçen sene 30 milyon Euro yatırım yaptığı Seri'ye 18 milyon Euro, Roma 36 milyon Euro'ya aldığı Nzonzi'ye 16 milyon Euro, Southampton 17 milyon Euro verdiği Lemina'ya 16 milyon Euro opsiyon koydurdu. 50 milyon Euro'luk orta saha göbeğine sahip G.Saray'da Terim'in de eli iyice güçlendi. Deneyimli teknik adam, üç yıldız oyuncu sayesinde Belhanda'yı da istediği gibi kullanıp hücumda etkisini artıracak.

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