Devraldığı Beyşehir Belediyesi'nin 4 milyon borcunu ödedi

Konya'nın Beyşehir ilçesinin bağımsız belediye başkanı Adil Bayındır 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu AKP’li Murat Özaltun’dan devraldı.

Göreve geldikleri ilk 5 ay içerisinde belediyenin 4 milyon 37 bin liralık borcunu ödediklerini belirten Bayındır, “Belediyemizde keyfi araç kullanımının önüne geçerek akaryakıttan tasarruf ediyoruz. Planlamalarımızı bütçemize uygun bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Bayındır, kendisine ait parke işletmesini kullanarak belediyeyi 10 milyon kara geçireceğini de belirtti.