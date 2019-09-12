HABER /  YEREL

Devraldığı Beyşehir Belediyesi'nin 4 milyon borcunu ödedi

Konya'nın Beyşehir ilçesinin bağımsız belediye başkanı Adil Bayındır 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu AKP’li Murat Özaltun’dan devraldı.

Göreve geldikleri ilk 5 ay içerisinde belediyenin 4 milyon 37 bin liralık borcunu ödediklerini belirten Bayındır, “Belediyemizde keyfi araç kullanımının önüne geçerek akaryakıttan tasarruf ediyoruz. Planlamalarımızı bütçemize uygun bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Bayındır, kendisine ait parke işletmesini kullanarak belediyeyi 10 milyon kara geçireceğini de belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kırılan koltuk diyaloğu!
Şenol Güneş'i kızdıran talep: Ne demek ayrı gitmek
Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalarda hareketlilik! Dolarda son durum
Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Öldürmek istedim
AK Partili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a olay sözler! Kibir abidesi al gölgeni çek git
11'inde çok önemli açıklamalar yapacağım diyen Muharrem İnce konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de akıl almaz kurnazlık! Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine çevirmişler
Fatih Terim'in eli güçlendi! İşte 50 milyon euro'luk orta saha
N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke benim için kolay olacak
Trabzonspor'u bekleyen sıkıntı
Berdan Mardini eşi Fatoş Mardini kimdir estetik harikası çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar