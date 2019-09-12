Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kırılan koltuk diyaloğu!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, büyükşehir başkanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında geçen ilginç bir diyaloğu aktardı.

İmamoğlu’nun oturduğu koltuk kırılınca Erdoğan’ın İBB Başkanı’na “İsraf yaptın, koltuğu kırdın. Kırılan koltuğun parasını ödeyeceksin” dediğini yazan Selvi, bu diyalogun ikili arasında “sempatik bir hava” yarattığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 büyükşehir belediye başkanı ve HDP’li belediyelere kayyum olarak atanan üç vali ile dün Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi'nde bir araya geldi.Erdoğan toplantı öncesi yaptığı konuşmada, işten çıkarmalar ve araçlar konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden eleştirmişti.

Toplantının basına kapalı kısmında yaşanan ilginç diyalog

Basına kapalı toplantıda ise neler yaşandığı merak ediliyordu. Abdulkadir Selvi konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Toplantıdan anekdotlar aktaran Selvi, “Erdoğan ile İmamoğlu arasında hangi diyalog yaşandı?” başlıklı yazısında, ikili arasında geçen diyaloğu anlattı.

İmamoğlu’nun oturduğu koltuk kırılmış

Selvi’nin aktardığına göre; toplantıda İmamoğlu’nun oturduğu koltuk kırılmış. CHP’li başkanlar Tunç Soyer ile Yılmaz Büyükerşen, İmamoğlu’nu kollarından tutarak düşmesini önlemiş.

İmamoğlu'ndan espri: Burada da koltuğa ağır geldik!

İmamoğlu, “Burada da koltuğa ağır geldik” deyince, salondan kahkahalar yükselmiş. İmamoğlu’na getirilen ikinci koltuğun ayağı da sallanınca hemen değiştirilmiş.

İlla ikinci sandalyede işi sağlama alacağız!

İmamoğlu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönerek, “Efendim illa ikinci sandalyede işi sağlama alacağız” demiş. İkinci bir kez gülüşmüşler.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: İsraf yaptı koltuğu kırdın borcun var

Erdoğan da “Bu devlet malı. İsraf yaptın, koltuğu kırdın. Borcun var. Kırılan koltuğun parasını ödeyeceksin” diye karşılık vermiş. Selvi’nin aktarımına göre bu diyalogla “sempatik bir hava” oluşmuş.

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