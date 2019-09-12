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Medipol Başakşehir'den Cenk Tosun bombası

Medipol Başakşehir, Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun'u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da yedek kulübesine hapsedilen, milli takımda ise istikrarlı bir şekilde forma giyen Cenk Tosun’un Moldova karşısında 2 gol atması Avrupa basınında da dikkat çekti.

Premier Lig’de Moise Kean, Lewin ve Richarlison gibi yıldızların arkasında kalan Cenk Tosun, milli maçlar arasında gösterdiği başarılı performansla hocası Marco Silva’ya mesaj gönderirken, tecrübeli golcünü UEFA tarafından ‘En iyi performans sergileyen futbolcu anketinde’ yer alması alkış topladı.

Başakşehir'e yakın
Transfer sezonunda eski kulübü Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklifler almasına rağmen takımda kalıp savaşmayı düşünen Cenk’in Ocak ayına kadar forma şansı bulamaması halinde Süper Lig’e geri döneceği ifade edilirken, 28 yaşındaki oyuncunun Başakşehir’e imza atabileceği belirtildi.

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