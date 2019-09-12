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Erdoğan'ın EYT'liler ile ilgili talimatı sonrası önemli adım! Çankaya Köşkü'ne gittiler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüştü.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili talimat verdiğini açıklayan Prof. Dr. Cem Kılıç, Erdoğan'ın bu konuda formül üretilmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıklayarak yüz binlerce EYT'lileri heyecanlandırmıştı. Yeniden umutlanan EYT'lilerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Çankaya Köşkü'nde görüştüler

8 Eylül Pazar günü Ankara'da miting yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) yönetimi, Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Beştepe'de 5 Eylül'deki görüşmeye EYTYSDD adına Başkan Gönül Boran Özüpak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dernek yönetimi, mağdurların sorunlarını ve taleplerini Bilgin'e aktardı.

Erdoğan sorunu çözmek için adım attı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla EYT sorununun çözümü konusunda bir çalışma başlatıldığının kendilerine açıklandığını kaydeden Özüpak, şöyle konuştu:  Bilgin, konuyu bizzat Cumhurbaşkanı'mızın kendilerine yönlendirdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanımız, 'Bunun aşamaları nedir, nasıl çözülür, maliyeti nedir?' gibi bir çalışma istemiş. Kendisi de görüşmemize ilişkin Cumhurbaşkanı'mıza bilgi verecek.

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