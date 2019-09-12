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Eski Saadet Partisi lideri Mustafa Kamalak'a şok! iddianame hazırlandı bakın kaç yıl isteniyor!

Eski Saadet Partisi lideri Mustafa Kamalak hakkında, 2015 yılında Koza-İpek Holding'e ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle iddianame hazırlandı. Kamalak'ın 9,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Saadet Partisi'nin bir önceki dönem genel başkanı olan Mustafa Kamalak  hakkında, 17-25 Aralık sürecinden sonra Koza-İpek Holding ilişkin söyledikleri sebebiyle iddianame hazırlandı.

Mart 2011'de devraldığı görevi Ekim 2016'da Temel Karamollaoğlu'na devreden Kamalak hakkında hazırlanan iddianame, Kamalak'ın görev başında olduğu dönemi kapsıyor.

9 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kamalak'ın 9,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Avukatından iddianameye eleştiri

Mustafa Kamalak'ın oğlu ve avukatı Muhammet Furkan Kamalak, Odatv'ye yaptığı açıklamada, "17-25 Aralık sürecinden sonra Koza-İpek Holding'e düzenlenen operasyonlar sonrasında parti binasında düzenlediği bir basın toplantısında yaptığı açıklamalar, diyor iddianamede… Bu açıklamalarda 'Adalet herkese lazım. Operasyon büyük, adalet herkese lazım' sözlerinden dolayı bu suç görülmüş. İddianameyi hazırlayan savcı olmayan bir suçu oluşturmaya çalışmış. Ne yazık ki bu durum, Türkiye'deki adalet sisteminin nasıl işlediği çok bariz bir şekilde ortaya koyan bir durum" açıklamasında bulundu.

Kamalak ne demişti?

Kamalak, 2 Eylül 2015'te parti binasında düzenlediği toplantıda, şu şekilde konuşmuştu;

"Aristo, idamla yargılanıyor ve idama mahkum ediliyor. Dostları kaçırmak istiyor, o 'hayır' diyor. 'Ülkenin hukukundan kaçmam' diyor. Gözyaşı döküyor, sevenleri, eşi, dostu, arkadaşları. Aristo, neden ağladıklarını soruyor, onlar da 'Efendim, haksız yere idam ediliyorsunuz da ona ağlıyoruz' dediklerinde o tebessüm ediyor, diyor ki 'Ben bu idamı haketsem daha mı iyi olurdu?' Dolayısıyla Türkiyemize yazık oluyor, iddia büyük, operasyon büyük, adalet herkese lazım"

Kamalak'ın bu açıklaması o dönem "Fethullah Gülen'e övgü" olarak nitelendirilmiş, bazı basın kuruluşları tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu.

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