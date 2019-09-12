Belediye başkanları Erdoğan'dan ne istedi? İşte Beştepe alınan kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk kez parti ayrımı gözetmeksizin üçü kayyum olmak üzere 29 belediye başkanını Beştepe'de ağırladı. Toplantıda belediye başkanlarına belli süreyle sınırlı söz hakkı verildi. Belediye başkanları sorun ve taleplerine ilgili bakanlar yanıt verirken, Erdoğan da not aldı.

Toplantıda, CHP yönetiminin daha önce kararlaştırdığı strateji çerçevesinde, partili belediye başkanları adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözcülük görevini üstlendi.

İmamoğlu neler talep etti?

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre İmamoğlu'nun en önemli talebi, yerel yönetim mevzuatının değiştirilerek belediyelerin yetki ve gelirlerini artıracak düzenleme yapılması oldu. İmamoğlu, merkezi hükümetten muhalefet partili belediyelere de özellikle altyapı yatırımları konusunda destek verilmesini, kamu bankalarından belediyelere ayrımsız kredi kolaylığı sağlanmasını, kamunun tüm belediyelere 'adil' davranması taleplerini iletti.

İmamoğlu, belediyelerin görev alanları artmasına karşın gelirlerinin aynı oranda artmadığına vurgu yaparak, belediyelerin idari ve mali yönden yeniden yapılandırılmasına dönük yasal düzenleme yapılmasını, kamulaştırma ile ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını ve bunların giderilmesi gerektiğini anlattı.

İmamoğlu, belediyelerle ilgili yapılacak yasa değişiklikleriyle ilgili sürece katılmak için iktidar ve muhalefet partili belediyelerin içinde yer alacağı komisyon kurulması önerisini gündeme getirdi.

Ortak komisyon kuruldu

Belediye başkanlarının büyük bölümü tarafından da benzer şikayetlerin dile getirildiği toplantıda Erdoğan'ın olumlu bulması üzerine ortak bir komisyon kuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki komisyonun üyelerini bizzat Erdoğan belirledi.

Yer alacak isimler

Komisyonda CHP'den Ankara, İstanbul, Eskişehir, AK Partili Gaziantep, Kayseri, Bursa belediye başkanları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, İçişleri, Ulaştırma, Kültür ve Turizm bakanlıklarının yer alması kararlaştırıldı.

Komisyonun yapacağı işler şöyle:

Komisyon, TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeler konusunda öneriler hazırlayacak. Erdoğan'ın talebi doğrultusunda komisyona bazı ilçe belediye başkanları da alınacak.

Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta Oktay başkanlığında yaparak yerel yönetimlere ilişkin hangi yasalarda değişiklik yapılması gerektiği konusunda önerileri alması planlandı.

Atamalara onay talebi istediler

Toplantıda söz alan bazı belediye başkanları da kendi illerinde yaşadıkları sorunları aktararak, ilgili bakanlıklardan destek istedi. Bu kapsamda Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in İçişleri Bakanlığı'nın 'olur' vermemesi nedeniyle hala genel sekterlerini atayamadıklarını anlattıları öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu talebe olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

İmamoğlu'na eleştiri

Toplantıda en çok merak edilen konulardan biri de Erdoğan'ın açılış konuşmasında isim vermeden işten çıkarmalarla ilgili eleştirdiği CHP'li belediye başkanlarına yönelik eleştirilerini kapalı bölümde de dile getirip getirmediğiydi. Kapalı bölümde Erdoğan'ın doğrudan bir belediye başkanını hedef alan bir değerlendirme yapmadığı ifade edildi.

CHP olumlu karşıladı

Erdoğan'ın parti ayrımı yapmadan tüm belediye başkanlarını davet ederek sorunlarını dinlemesi ve yapılacak mevzuat değişikliği için ortak bir komisyon kurulması kararı CHP tarafından 'temkinli' ancak olumlu karşılandı.

Erdoğan'ı girişimini 'normalleşme' adımı olarak değerlendiren CHP kaynakları, geçmişte de böyle adımlar atıldığını, ancak arkasının gelmediğine dikkat çekerek, bundan sonraki süreci dikkatle izleyeceklerini, belediye başkanlarının da atılan olumlu her adıma aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etti.