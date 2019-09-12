83. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2019

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenlerin merakla beklediği ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları, her sınav döneminde olduğu gibi yine EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, 83. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

83. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanacak. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenlerin merakla beklediği ÖGG sınav sonuçları, belirlenen tarihlerde kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Özel Güvenlik Görevlisi sertifikasının çıkarılması için önem arz eden sonuçlar hakkında bazı bilgiler

ÖGG sınav sonuçları, her sınav döneminde olduğu gibi yine EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. ÖGG sınav sonuçlarının hemen sonrasında EGM, yeni sınav dönemi için hazırlıklara başlayacak. Peki, 83. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

83. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

83. Dönem ÖGG sonuçları, herhangi bir aksilik olmaması halinde 13 Eylül Cuma günü adayların erişimine açılacak. Adaylar, kimlik bilgileri ile ÖGG sonuçlarını öğrenebilecek.

2019 yılında gerçekleştirilecek ÖGG sınavlarının tarihi şu şekilde olacak;

ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

13 Eylül 2019 Cuma

20 Ekim 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

01 Kasım 2019 Cuma

08 Aralık 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,

d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,

i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.