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Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'ya: Yalan söylüyorsun!

CHP Milletvekili Tuncay Özkan Muharrem İnce’nin katıldığı canlı yayındaki Nagehan Alçı'nın 'seçim gecesi içkiliydi' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Tuncay Özkan iddiayla ilgili “Nagehan Alçı yalan söylüyor” dedi.

CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk’te gündeme dair soruları yanıtladı. İnce’ye yöneltilen sorular arasında “Cumhurbaşkanlığı seçimlerin yapıldığı gece alkollü olduğu iddiası” da yer aldı.

Nagehan Alçı’nın sözleri üzerine İnce “Ben içki içerim ama o gece içmedim. Kimseye de hesap vermem. Haram yiyenler hesap versin” dedi.

Alçı’nın, "Tuncay Özkan’ın iddiasıydı sizin içki içtiğiniz. O yaydı, siz bunu söylediniz…" sözleri üzerine İnce şöyle cevap verdi:

Bunlara söyleyecek sözüm yok benim

“Ne diyeyim, benim adaylığım açıklandığında Türkiye için Muharrem İnce zamanı geldi deyip otobüse binmek için devreye insan sokanların gün değiştikçe devran değiştikçe…, ne deyim bunlara? Bunlara söyleyecek sözüm yok benim.”

Tuncay Özkan: Nagehan Alçı yalan söylüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise stüdyodaki sohbete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Nagehan Alçı yalan söylüyor” diyen Özkan, seçim gecesi kendisinin genel merkezde olduğunu belirtti:

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