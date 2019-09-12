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Konya'da dikkat çeken FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Konya merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8’si muvazzaf 13 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8’i astsubay muvazzaf 13 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 3 şüpheli gözaltına alındı. Konya'daki şüphelilerden gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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