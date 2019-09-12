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Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'da

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray Doğa Sigorta, Lazeric Jones'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Doğa Sigorta, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka ve Sakarya BB formalarını da giyen Lazeric Jones ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'nın dış transferde kadrosuna kattığı 3'üncü isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Yiğit Arslan ve Greg Whittington'ı transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon Fransa ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Jones, 27 maçta forma giyerken 8.0 sayı, 1.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

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