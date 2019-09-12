CHP'de akraba atamaları bitmiyor! Yalova'da başkan akrabalarını müdür yaptı iddiası

YALOVA'da, Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın, amcasının kızı Özlem Salman Günalp'i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik'i ise hukuk işleri müdürü yaptığı, şahsi harcamalarını belediye kasasından karşıladığı yönündeki iddialar üzerine başlayan tartışma büyüyor.

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, iddialara göre 2014 yılındaki mahalli seçimlerinin ardından amcasının kızı Özlem Salman Günalp'i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik'i ise hukuk işleri müdürü yaptı. Diğer bir iddiaya göre Vefa Salman, şahsi harcamalarını Yalova Belediyesi'nin kasasından karşıladı. Bu iddiaların gündeme gelmesiyle, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

'Birinci derece değil, üçüncü derece akrabalarım'

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'li belediye başkanları üzerinden bir linç kampanyası yürütüldüğünü savunarak, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bazı kişi, kurum ve kuruluşlar, Yalova Belediyesi ve benimle ilgili bir takım mesnetsiz, doğrusu olmayan iddialar ortaya atarak, yalan haberle kamuoyunu yanıltmaya kalkıyor. Hemen hemen hepsi devlet memuru. Dayımın kızı Gülden Atik, benden önce Yalova Belediyesi’ne girdi. Diğer adı geçen kişiler, ikinci derece akrabam bile değil. Üçüncü derece akrabalarım. Birisi üniversitede memur iken Yalova Belediyesi’ne girdi. Burada amaç yıpratmaksa valla bu pek tutmaz ve uymaz."

'Birinci derece akrabamın çalışması mümkün değil'

Gündeme gelen iddiaların çarptırıldığını söyleyen Salman, ''Benim Yalova Belediyesi’nde ne oğlum ne kızım, ne gelinim, ne damadım, ne dayım, ne teyzem, ne halam, ne amcam çalışmıyor. Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanı olduğu sürece, benim birinci derecede akrabamın, Yalova Belediyesi ve ona bağlı şirketlerinde çalışması mümkün değil, bulamazsınız.

"Makam aracını bile kullanmıyorum"

2014’te kendine ait cep telefonu numarasını kullanan Vefa Salman, başka numara kullanmadı. O cep telefonunun parası bir kez bile Yalova Belediyesi’nin kasasından ödenmedi. Aylık 6 bin lira olan resmi makam aracımın kirasından dolayı, aracı geriye vererek eşimin üzerine kayıtlı aracı kullanmaya başladım. Kullanmaya başladığım günden beri, benzin parasını hep kendi cebimden ödedim. Yalova Belediyesi’nin kasasından ödenmemiştir. Allah’ın adaleti var. Vefa Salman, bu koltuğa Allah’ın adaleti ile oturmuştur. Allah bir gün gelir hepinizden hesabını sorar" diye konuştu.