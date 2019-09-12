Erdoğan'ın kabine değişikliği! Fatih Altaylı'dan bomba Berat Albayrak kulisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşulan kabine değişikliğiyle ilgili dikkat çeken kulis bilgileri paylaşan Fatih Altaylı, Berat Albayrak'ın yerini koruyacağı ancak bakanlığın bölünerek kamu tecrübesi olan birinin buraya getirilebileceğini yazdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan'ın yapacağı dillendirilen kabinede değişiklik iddiaları ile ilgili yazısında "Konuştuğum pek çok kişinin emin olduğu bir şey var. 'Beklentilerin aksine Berat Albayrak görevden falan alınmayacak' diyor herkes." ifadelerini kullandı.

"Eninde sonunda değişecek"

"Erdoğan kabineyi genelde “Değişiyor” dendiği zaman değil, “Galiba değişmeyecek” dendiği zaman değiştirmeyi seviyor." diyen Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yine de eninde sonunda değişecek. En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı. Bunlardan biri Berat Albayrak, diğeri ise Süleyman Soylu. Bu ikilinin birbirleriyle de geçinemediği çok bilinen bir sır. Hangisi görevden alınacak, ikisi de mi alınacak! Toto bunun üzerine oynanıyor.

"Albayrak görevden falan alınmayacak"

Konuştuğum pek çok kişinin emin olduğu bir şey var. “Beklentilerin aksine Berat Albayrak görevden falan alınmayacak” diyor herkes. Ancak bakanlığının bölünmesi söz konusu olabilir. Yani Maliye Bakanlığı ayrılabilir. Buraya kamu tecrübesi olan biri gelebilir. Söylenen bu.

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