Ali Koç'un dev planı ortaya çıktı! 3 efsane aynı karede olacak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un en büyük hayali 3 efsane futbolcuyu yedek kulübesinde görmek.
Fenerbahçe başkanı seçildiği günden bu yana kulübün efsane isimlerine hak ettikleri değeri vereceklerini söyleyen Ali Koç'un en büyük hayali Alex de Souza, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun yer aldığı bir kenar yönetimini kulübede görmek.
Alex göreve hazır durumda: Geçtiğimiz günlerde B lisansı alan Alex de göreve hazır durumda... Futbola devam eden Emre Belözoğlu ise saha içinde kaptanlık yaparken geleceğini şekillendiriyor.
2020'de antrenörlük lisansına kavuşacak: Bursaspor ile yapılan hazırlık maçında ilk kez eşofmanla, teknik ekibin bir parçası olarak sahaya çıkan ve kulübede Ersun Yanal'ın yanında oturan Volkan Demirel buna karşın sezon sonuna kadar tüm resmi maçları tribünden izleyecek. Zira tecrübeli eldivenin antrenör lisansı yok. TFF'nin UEFA B antrenörlük kurslarının ilkine katılacak olan Volkan Demirel, 10 günlük bu kurstan sonra 6 ay bekleyecek ve tekrar yeni bir 10 günlük kursa katılıp sınava girecek ve en erken Haziran 2020'de antrenörlük lisansına kavuşacak.
Emre sezon sonu bırakacak: Emre Belözoğlu ise Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayıp sezon sonunda futbolu bırakmak istiyor. Ali Koç'un en büyük hayallerinden birisi de Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe teknik ekibinde yer almasını sağlamak.