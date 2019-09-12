AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun isyan ettiren karar!

Sulh Ceza Hakimlikleri'ni eleştiren avukat Veysel Ok ve gazeteci Cihan Acar'a beşer ay hapis cezası verildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu cezaya isyan etti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü avukat Veysel Ok ile gazeteci Cihan Acar, “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla beş ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının iddianamesi ‘FETÖ’ye üye olma suçundan Yargıtay’da davası devam eden savcı Murat İnam tarafından hazırlandı.

Sulh Ceza Hakimlikleri’ni eleştirmes suç sayıldı

İnam, Acar’ın Ok ile yaptığı 25 Aralık 2015 tarihli röportajda Sulh Ceza Hakimlikleri’ni eleştirilmesini suç saydı. Bugünkü duruşmaya Ok ve avukatları ile Acar’ın avukatı katıldı. Duruşmayı Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda Konsoloslukları’ndan temsilciler de izledi.

AK Partili Yeneroğlu’ndan cezaya tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ok’a geçmiş olsun mesajı paylaştı ve verilen cezaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı: