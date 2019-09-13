Yürek yakan haber Konya'dan geldi! Sürpriz evlilik teklifi sonrası korkunç olay

Sürpriz bir evlilik teklifi

Alışverişin ardından Balkan, nişanlısını gezdirmek için Beyşehir Gölü'ne götürdü. Fikret Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslü yatta nişanlısı Ertunç'a, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Meltem Ertunç da mutluluk gözyaşları içerisinde kabul etti.



