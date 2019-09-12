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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 1 milyar euro yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar Euro yatırım amaçladıkları açıklamasında bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar euro yatırım amaçladıklarını söyledi. Chakrabarti " Bankacılık, leasing ve faktoring sektörlerine destek verebiliriz" dedi. 

EBRD ne yapacak?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),2019-2024 döneminde Türkiye finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesi, ülkenin bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, özel sektörde ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinin hızlandırılması ve bölgesel enerji bağlantılarının desteklenmesine odaklanacak.

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