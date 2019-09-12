Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 1 milyar euro yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar Euro yatırım amaçladıkları açıklamasında bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar euro yatırım amaçladıklarını söyledi. Chakrabarti " Bankacılık, leasing ve faktoring sektörlerine destek verebiliriz" dedi.