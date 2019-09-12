Ekrem İmamoğlu'ndan kırık koltuk açıklaması! Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Erdoğan'la yapılan görüşme esnasında yaşanan kırık koltuk olayıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu: "Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi" dedi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı sırasında sandalyesi kırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

"Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı 'İsraf yaptın' dedi. Ben de 'Bu israf değil, sandalye kırık' dedim" ifadesini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti: "Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz' dedim. Bu tabii öyle bir magazin durum oluştu. Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi."

İBB sözcüsü Ongun: Bu cumhurbaşkanımıza haksızlık olur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da konuya ilişkin olarak Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı. Ongun, kırık sandalyeyle ilgili olarak “Bazı medya kuruluşlarında Cumhurbaşkanımızın sandalyenin parasını istediğine dair haberler vardı. Bu cumhurbaşkanımıza haksızlık olur. ‘Sandalyeyi kırdın, israf’ demiş sadece. Başkanımız da cevap olarak, ‘İkinci kez oturduğumda daha sağlam otururum’ demiş. İstanbul seçimlerini kastederek" açıklamasında bulundu.

Sandalye 3 kez değişmiş

Sandalyenin kırılmasının ardından görevlilerin yeni sandalye getirdiği söyleyen Ongun, “İkinci gelen sandalye de sağlam değilmiş. Bir süre sonra durumu fark eden görevliler, üçüncü kez başkanın sandalyesini değiştirmiş” diye konuştu.