Merkez'in faiz kararı sonrası doların ilk tepkisi! Dolar kurunda son durum ne?

Kısa bir süre önce Merkez Bankası'nın faiz kararı 3.25 puan indirmesinin ardından dolar düşüşe geçti. Öyle ki şu sıralar dolar/TL 5,69'un altında işlem görüyor.

Tüm ekonomi camiasının merakla beklediği karar açıklandı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekerek 3,25 puan indirmiş oldu. Karar doları gevşetti, aşağı yönlü harekete geçirdi.

Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, ECB'nin kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten uzmanlar, 5,7930'un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.