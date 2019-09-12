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Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş! Piyasalarda hareketlilik

Merkez Bankası'nın faizlerde 325 baz puan indirim yapması sonrası 5,76 lira olan dolar/TL, 5,67'li seviyesine geriledi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında Dolar/TL yönünü aşağı çevirdi. Güne TL karşısında 5,76 seviyesinde başlayan dolar, 325 baz puanlık faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Parite, yüzde 1,30’a ulaşan azalışla 5,67’ye geriledi.

Dolarda son durum

ECB'nin kararları

Uzmanlar, ECB'nin kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

5,7930 direnç olarak takip edilecek

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten uzmanlar, 5,7930'un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Altında son durum şöyle

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