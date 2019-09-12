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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den güvenli bölge açıklaması! Türkiye'ye övgü dizdi

Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili NATO'dan açıklama geldi.

NTV'ye açıklama yapan Stoltenberg, "NATO, ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde koordineli hareket etmesinden ve birlikte çalışmanın yollarını bulmasından büyük memnuniyet duyuyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de NATO Karargahı'nda düzenlenen 11 Eylül'ü anma töreninde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'Türkiye DAEŞ'le mücadelede kilit öneme sahip'

NTV'nin sorularına da yanıt veren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'nin DAEŞ'le mücadele kilit önem taşıdığına dikkat çekti.

Stoltenberg, "Türkiye, Irak ve Suriye'de DAEŞ'le mücadelede kilit öneme sahip. Türkiye, Irak ve Suriye'ye komşu. Türkiye'nin katılımı ve katkıları olmadan DAEŞ'le mücadeledeki kazanımları sağlamak çok daha zor olurdu. NATO, Suriye'de sahada değil ama iki NATO müttefiği ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde koordineli hareket etmesinden ve birlikte çalışmanın yollarını bulmalarından büyük memnuniyet duyuyor" dedi.

Çavuşoğlu ile görüştüler

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını ve Afganistan'ı ele aldıklarını da belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye terörizmle mücadele çok önemli bir müttefik. Çünkü Türkiye, Afganistan'da yıllardır önder ülkelerden biri. Çavuşoğlu ile telefonda görüştük. Afganistan'da izleyeceğimiz yolu ele aldık. Türkiye, Afganistan'da lider ülkelerden biri. Havaalanın sorumluluğu onlarda" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin NATO eğitim programına desteğini sürdüreceği yönünde güvence verdiğini belirtti.

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