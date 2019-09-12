İBB Meclisi'nde kabul edildi: Ulaşımda indirimli kartların kapsamı genişletildi

İBB Meclisi'nde alınan kararla indirimli ulaşım kartlarının kapsamı genişletildi. Karara göre liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi yeni dönem ikinci toplantısı İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ yönetiminde başladı.

Liseden mezun olan bir yıl daha indirimli kullanabilecek

Meclis'te alınan karara göre, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler için kapsam biraz daha genişletildi.

Ücretli öğretmenlerde bu indirimden yararlanacak

Üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek. Ayrıca toplu ulaşımda öğretmenlere uygulanan indirimden ücretli öğretmenlerin de yararlanması sağlandı.