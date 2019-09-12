HABER /  YEREL

İBB Meclisi'nde kabul edildi: Ulaşımda indirimli kartların kapsamı genişletildi

İBB Meclisi'nde alınan kararla indirimli ulaşım kartlarının kapsamı genişletildi. Karara göre liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi yeni dönem ikinci toplantısı İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ yönetiminde başladı.

Liseden mezun olan bir yıl daha indirimli kullanabilecek

Meclis'te alınan karara göre, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler için kapsam biraz daha genişletildi.

Ücretli öğretmenlerde bu indirimden yararlanacak

Üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek. Ayrıca toplu ulaşımda öğretmenlere uygulanan indirimden ücretli öğretmenlerin de yararlanması sağlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili bakın kim çıktı
Bolu'da amatör futbol kulübünde iğrenç olay! Antrenöre taciz dayağı...
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş! Piyasalarda hareketlilik
Merkez'in faiz kararı sonrası doların ilk tepkisi! Dolar kurunda son durum ne?
Merkez Bankası faiz oranlarını 3.25 puan indirdi
Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu ve Susamam için bombalar
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de asker uğurlama gecesinde bıçaklamıştı! 6 yıl 10 ay hapis aldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı eğitimde yeni adım
Aşure tarifi aşureye fındık ve ceviz ne zaman konur?
Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi
Mustafa Cengiz'den Şenol Güneş'e çağrı: Üç futbolcumu niye almadın
OGM başvurusu 2019 Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru ekranı
Yorumlar 1 yorum