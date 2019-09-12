HABER /  GÜNCEL

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da, geçen yıl 28 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet’in, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne gönderilen cep telefonunun şifresi çözülemedi. 

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılandıkları Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Şule Çet'in cep telefonunun, şifresinin çözülüp, imajının alınması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.

"İmaj alma işlemi yapılamamıştır"

Siber Suçlardan, telefonun incelenmesiyle ilgili mahkemeye, telefonun şifresinin çözülememesi nedeniyle imajının alınamadığı yönünde yazı geldi. Mahkeme dosyasına giren evrakta, "Kasasında ve ekranında deformeler bulunan cep telefonunun imaj alma işlemine cihazın kullanıcı kilidinin bulunması ve parolanın bilinmemesi nedeniyle başlanılamamış, bu durumda kullanılan diğer yöntemler olan Jtag ve Chip-Off yöntemlerini cihazın desteklememesi ve ekran kilidinin kaldırılmadan imajının alınmasının mümkün olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapılamamıştır. Cep telefonunda bantlı vaziyette bulunan sim kartın Pink/Punk kilidinin aktif olması ve belirtilen Pink ve Punk kodu bilinememesi sebebiyle imaj alma işlemi yapılamamıştır" denildi.

Çet'in telefonu, olaydan sonra savcılık tarafından incelenmemiş ve eşyalarıyla birlikte ailesine teslim edilmişti. Telefon daha sonra Çet ailesinin avukatları tarafından mahkemeye teslim edilmişti.

Psikolojisinin bozuk olduğu yönünde kanıt yok

Mahkemenin, sanık avukatlarının talebi üzerine istediği Şule Çet’in psikolojik durumunu gösterecek hastane kayıtları da dosyaya girdi. Kayıtlarda Çet’in psikolojinin bozuk olduğunu ispatlayacak herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cevap gelmedi

Öte yandan mahkemenin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın, olay sonrası plazanın asansöründe ve girişinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriyle ilgili dudak okuma yapabilecek bir uzman talebine, henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzmanın olup olmadığı yönünde bir cevabın gelmediği belirtildi.



    

İlgili Haberler
Bolu'da amatör futbol kulübünde iğrenç olay! Antrenöre taciz dayağı...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te annesini korumak için babasını öldürmüştü mahkemeden yeni karar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş! Piyasalarda hareketlilik
Merkez'in faiz kararı sonrası doların ilk tepkisi! Dolar kurunda son durum ne?
Merkez Bankası faiz oranlarını 3.25 puan indirdi
Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu ve Susamam için bombalar
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun isyan ettiren karar!
Gazeteci Ahmet Hakan hakkında zorla getirme kararı!
ÖNCEKİ HABERLER
Dünyayı sarsan tren kazası! En az 50 ölü var
OGM başvurusu 2019 Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru ekranı
İBB'den televizyonlara akıtılan milyonlar! Sözcü Ongun'dan gündemi sarsacak açıklamalar
2020 ÖSYM sınav takvimi KPSS/ALES ne zaman tarihleri
Dördüncüsü başladı MSB'den açıklama geldi
Yağmur Taktaş estetikle böyle değişmiş! Emre Mor'u ifşa etmişti
Yorumlar