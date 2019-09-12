Müge Anlı ile Tatlı Sert'te babasını öldüren 17 yaşındaki kız için mahkemeden yeni karar

Geçen sezon canlı yayında babasını annesini korumak için öldürdüğünü açıklayan 17 yaşındaki genç kız bu gün tahliye edildi. Müge anlı canlı yayında Türkiye'ye gözyaşı döktüren genç kızın durumunu "Bugüne kadar en çok etkileyen hangisi diye sorsalar karar veremezdim ama bu olaydan sonra kesinlikle farklı. 17 yaşındaki bir kızın annesini korumak için babasını öldürmesi en çok etkilendiğim olay.