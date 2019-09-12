AK Partili Mahir Ünal'dan ses getirecek Erdoğan sözleri: Sıkılı yumrukla tokalaşılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz, önce elini açacaksın" dedi.

Andırın ilçesinde düzenlen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Ünal, bu ülkeyi sevenlerin, çocuklara güzel bir gelecek bırakmak isteyenlerin önce bu felaket tellallarını susturması gerektiğini söyledi.

"Sıkılı yumrukla tokalaşılmaz"

"Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz. Önce elini açacaksın" diyen Ünal, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları toplantısında belediye başkanlarıyla son derece adil bir şekilde gerekli devlet büyüklüğüyle bir araya geldiğini, onlara "adaletle davranın" dediğini kaydetti.

İşçinin hakkını yiyerek, onların ahını alarak iflah olunamayacağını vurgulayan Ünal, ne kadar düşmanlık edilse de ne kadar felaket tellallığı yapılsa da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birliğin, beraberliğin, adaletin ve hakkaniyetin yanında durduğunu ifade etti.

"Dağa çıkardıkları çocuklarını istiyorlar"

Ünal, gelişmiş demokrasilerde terörü kınamamanın bile bir suç olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

Sen şimdi teröre destek vereceksin, teröriste destek vereceksin, teröre ve teröriste destek verene el uzatacaksın. Bu olmaz. Bugün gelişmiş demokrasilerde terörü kınamamak bile bir suçtur, demokrasi suçudur, insan hakları suçudur ama bakıyorsunuz birileri bu milletin çocuklarını devşirip dağa çıkarıyor. Devlet hamdolsun bunun önüne geçti mi, geçti.

Bugün Hakkari'de, Tunceli'de, Şırnak'ta ve Van'da kamu düzeni gerçek anlamda gerçekleşmiş durumdadır.

Güney Doğu Bölgemizde bugün artık korku duvarları yıkıldı. O yüzden anneler, o siyasi partinin kapısının önünde dağa çıkardıkları çocuklarını istiyorlar.

"Yanlış adres gösterdi"

Milliyetçi ve muhafazakar olduğunu, mütedeyyin olduğunu, bu ülkenin değerlerine bağlı olduğunu söyleyen bir partinin genel başkanı olan hanımefendinin acı bir şey yaptığına dikkati çeken Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

Bu meseleyi kınamak yerine yanlış adres gösterdi. Daha ilginci de ertesi gün CHP sözcüsü de aynı cümleleri kullandı ve 'devlet kapısında bu meseleler çözülür' dedi.

Peki siz sorunları devlet kapısında çözüyorsanız niye insanları sokağa çağırıyordunuz? Niye Gezi'ye destek veriyordunuz?

Bu kadınlar, bu anneler, bu babalar o partinin önünde haklı olarak duruyorlar çünkü anne feryat ediyor 'Benim çocuğu bu kapıdan girdi bir daha çıkmadı' diyor. Çocuğunu orada kaybettiği için çocuğunu orada arıyor. Çocuğu elinden tutulup o siyasi parti tarafından dağa çıkarıldığı için o kapının önünde o anne duruyor ve feryat ediyor. Sorunların hepsi çözülür ama birliğimiz ve beraberliğimiz, dirliğimiz ve düzenimiz aslolan budur."