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İstanbul için uyarı! Çatılar uçabilir, direkler devrilebilir

Anadolu Ajansı

Meteoroloji, yarın Marmara bölgesinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Marmara Bölgesi'nde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

50-80 Km/saat şeklinde esecek
Rüzgarın İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatılar uçabilir, direkler devrilebilir
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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