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Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Merkez Bankası'nın faiz kararı için ne dedi?

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu. Peki ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz indirimi kararının ardından ekonomi çevreleri kararı değerlendirdi.

Türkiye ihracatçılar Meclisi; ''Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir.Bu sayede, gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz'' açıklamasında bulundu. Ekonomistler ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan değerlendirmelerini paylaştı.

Daha yüksek oranda bir indirim yapılacağı endişesi varmış

Yalçın Karatepe "Demek ki 'önden yüklemeli indirim' yaparak daha yüksek oranda bir indirim yapılacağı endişesi varmış" yorumunda bulundu. Uğur Gürses ise "Faiz indirimi ile görülen kur düşüşü ise "kozmetik" dedi. 

Ekonomistlerin yorumları şöyle:

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