Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Merkez Bankası'nın faiz kararı için ne dedi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu. Peki ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz indirimi kararının ardından ekonomi çevreleri kararı değerlendirdi.

Türkiye ihracatçılar Meclisi; ''Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir.Bu sayede, gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz'' açıklamasında bulundu. Ekonomistler ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan değerlendirmelerini paylaştı.

Daha yüksek oranda bir indirim yapılacağı endişesi varmış

Yalçın Karatepe "Demek ki 'önden yüklemeli indirim' yaparak daha yüksek oranda bir indirim yapılacağı endişesi varmış" yorumunda bulundu. Uğur Gürses ise "Faiz indirimi ile görülen kur düşüşü ise "kozmetik" dedi.

Ekonomistlerin yorumları şöyle:

Yüksek oranda indirime rağmen dolar hızlı gerileyerek 5,70'in altına geldi. Demek ki "önden yüklemeli indirim" yaparak daha yüksek oranda bir indirim yapılacağı endişesi varmış — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) September 12, 2019

Piyasa analistlerinin beklediği (medyan) faiz indirimi 250 baz puan iken 325 bp indirim yapılmış. Beklenti "olmalı" demek değil; bankanın ne yapacağına dair tahmin. Faiz indirimi ile görülen kur düşüşü ise "kozmetik". — uğur gürses (@ugurses) September 12, 2019

Faiz kararı, @Merkez_Bankasi 'nın büyüme ile ilgili önemli bir adım anlamına geliyor. Finans Kurumlarının daha düşük fonlama maliyeti ile kredileri yüzdürmesine fırsat tanıyacak. Bundan sonraki faiz kararları için büyüme ve enflasyon verilerini çok yakından takip edeceğiz. — emre alkin (@emrealkin1969) September 12, 2019

Beklentimiz 250-300 puan idi. 325 puan geldi. Piyasa için sürpriz değil. #merkezbankası — emre alkin (@emrealkin1969) September 12, 2019

TCMB politika faizini % 19,75'den % 16,50'ye indirdi. Gösterge faiz (2 yıllık) % 15,28. Piyasada son birkaç günde oluşan daha yüksek indirim endişesiyle 5,70 - 5,75 bandında giden USD/TL kuru karar sonrası 5,68'e geriledi. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 12, 2019