Messi'den Ronaldo'ya olumlu yanıt

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, takımda kalmaktan yana olduğunu söyledi. Messi, Neymar'ın geri dönmek istediğini söylerken, Cristiano Ronaldo ile yemek yiyebileceğini ifade etti.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı taraftarlar arasında endişe konusu. Ancak Katalan ekibinin kaptanı, takımın kupalar kazanmasının sözleşme fesih maddesinden daha önemli olduğunu söyledi.

Sport gazetesine röportaj veren Messi, sözleşmesinin detayları hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. Sezon sonunda bedelsiz ayrılacağı yönündeki haberler için konuşmaktan sakınan dünyanın en ünlü 10 numarası, "Benim için ekstra para kazanmak veya sözleşme önemli değil. Beni asıl motive eden şeyler kupalar kazanan bir takım" dedi.

''Mümkün olduğu kadar Barcelona'da oynamak istiyorum''

Taraftarlara güvence veren Messi, "Söyleyebileceğim tek şey mümkün olduğu kadar Barcelona'da oynamak istiyorum. Kariyerim boyunca buranan evim olduğunu söyledim. İstediğim için buradayım. Burada oynamak istiyorum çünkü fiziksel olarak iyiyim ve bu takımın önemli bir oyuncusuyum" sözleriyle İspanyol devinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

''Neymar'ın geri dönmesini istedim''

Tekrar takıma dönmesi gündeme gelen ancak yaz transfer döneminde PSG'de kalan Neymar'ın dönmesine sıcak bakan Arjantinli yıldız, "Dürüst olmam gerekirse Neymar'ın geri dönmesini istedim. Ancak bazı insanların da dönmesini istememesini anlayabilirim. Gidişiyle ilgili sorunlar olmuş olabilir; ancak ben olayın sportif yönünden bakıyorum. Bana öre Neymar, dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Onun takımda olması hedeflerimize ulaşmamızda şansımızı artırır. Olmazsa da takımı düşünmek ve hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

''Neymar transferi de kolay değil''

Barcelona'nın Neymar transferi için her şeyi yapıp yapmadığıyla ilgili soruya ise yıldız oyuncu, "Yönetimde neler olduğunu bilmiyorum. Neymar ile konuştum ve bana neler olduğunu anlattı. Geri dönmek için sabırsız. Transfer için teklif yapıp yapmadığını bilmiyorum. Sadece Neymar'ın gelmek istediğini biliyorum. PSG ile görüşmelerin çok zor olmasını anlıyorum. Neymar transferi de kolay değil. Bir öneride bulunamam çünkü her şeyi bilmiyorum... Ancak imaj hakları, pazarlama, sponsorluklar... Her şey büyüyor. Bunlar kulübü ekstra yükler getiriyor. Sonunda transfer de olmadı. Transferin gerçekleşmemesinin ardından Neymar ile görüşmedim; çünkü sakatlandım ve yeni çalışmalara başladım." yanıtını verdi.

''Ronaldo'yla bir sorunum yok''

Her zaman Ronaldo ile kıyaslanan Messi, Portekizli ile yakın arkadaş olmadıklarını dile getirirken; "Her zaman söylediğim gibi, onunla bir sorunum yok. Yakın arkadaş olmayabiliriz; çünkü aynı takımda oynamadık. Buna karşın onu her zaman ödül törenlerinde görüyorum ve bir problemimiz yok. Son ödül töreninde de uzun süre konuştuk" dedi.

''Öyle bir teklif gelirse de kabul ederim"

Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde Messi ile akşam yemeği yemek isterim sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Lionel Messi, "Bir yemek olur mu olmaz mı bilememem; çünkü çeşitli nedenlerden dolayı yollarımızın kesişip kesişmeyeceğini bilemem. İkimizin de kendi yaşamları ve planları var. Ancak öyle bir teklif gelirse de kabul ederim"