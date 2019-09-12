İzmir'de parkta kalan ailenin bebeklerinin medikal ayakkabısı çalındı

BURSA'dan İzmir'e gelen ve kalacak yer bulamadıkları için parkta yaşamaya başlayan Feridun İvdil (52) ile Gülçin İvdil (35) çiftinin 9 aylık bebekleri Kerem'in tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalındı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve aileleriyle anlaşamadıkları için taşınmaya karar veren Feridun İvdil ve Gülçin İvdil çifti, iki ay önce bebekleri Kerem ile İzmir'e geldi. Çift, İzmir'de iş ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde parkta yaşamaya başladı.

Oğulları Alaeddin (13) ise mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında kaldı. Aile parkta yaşarken, Gülçin İvdil'in çantasıyla birlikte, sol ayağı ters olarak dünyaya gelen Kerem bebeğin ameliyatlı ayağı için kullandığı medikal ayakkabısı çalındı.



Bu durum ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı. Ayakkabıyı kullanmadığı sürece ayağı tekrar ters dönen bebek için yardım isteyen ailenin çağrısı yanıtsız kalmadı. Yetkililer ailenin tüm ihtiyaçlarını gidermek, Kerem'in tedavisini karşılamak ve sıcak bir yuva ortamı oluşturmak için devreye girdi. İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, aileye yardımcı olmak için çalışma başlattı.

Ekip oluşturuldu

Aileye yardımcı olmak için çalışmaların başlatıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin, şu bilgileri verdi:



-"Dün itibariyle vatandaşlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bulundukları parktan araçlarla alındı. Baba Feridun İvdil, Örnekköy'de bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Güçsüzler Evi'ne, anne ve oğlu ise Balçova'da bir merkeze yerleştirildi. Geçici olarak yapılan bu yerleştirilmenin ardından derhal aile için ev bakıldı. Şu anda aile için üç farklı ev bulduk ve bunlar içinden en uygununu aileye göstererek tespit edeceğiz.

Bebek için ayakkabı yapılıyor

Çocuğumuzun ayak ölçüleri alındı ve şu anda ayakkabısı yapılıyor. Tedavisi başlatılacak, bundan sonraki tüm sürecin de takipçisi olacağız. Aileye eşya, giysi ve nakdi yardım yapılacak. Engelli olan ancak adres durumundan engelli maaşı alamayan baba Feridun İvdil'in evrakı tamamlanarak engelli maaşı bağlanacak. Biz bu yardımların yapılması için bir ekip oluşturduk ve koordineli olarak süreci yürütüyoruz".

Haluk Levent de paylaştı



Aileye yardım etmek isteyen hayırseverler de yayınlanan haberlerin ardından harekete geçti. Şarkıcı Haluk Levent de twitter paylaşımı ile İzmir Ahbap Platformu'nu aileye yardım etmeye çağırdı. Gelişmelerin ardından baba Feridun İvdil ise, "Telefonlar dünden beri susmuyor. Dün beni ve eşimi geçici konukevlerine yerleştirdiler ama en fazla iki gün içinde bize ev bulunacakmış. Destek olan herkesten Allah razı olsun. En çok çocuğumun ayakkabısı için sevindik" diye konuştu.