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Eski Fenerbahçeli ABD'yi devirdi

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 yendi.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 yenerek klasman maçlarına galibiyetle başladı.

Maça oldukça kötü başlayan ABD ilk periyotta sadece 7 sayı atabildi. Eski Fenerbahçe Bekolu Bogdanovic'in skorer oyunuyla maçı hükmeden Sırbistan, birinci periyodu 32 sayıyla süpürürken ikinci periyotta ise 12 sayıda kaldı.

İkinci periyotta maçı dengeleyen ABD, devreye 44-40 geride girdi. Maçın üstünlüğünü bırakmayan Sırbistan, üçüncü periyodu 71-68, maçı da 94-89'luk skorla alarak klasman maçlarına galibiyetle başladı.

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