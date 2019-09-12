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Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması hakkında karar: İfade özgürlüğü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de yayına çıkartılmasına ilişkin yapılan suç duyurusuna 'ifade özgürlüğü' diyerek soruşturma yapılmasına yer olmadığını karar verdi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Abdullah Öcalan'ın mesajının Anadolu Ajansı’nda yayınlanmasını da ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirdi.

Suç duyurusu

İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan adında adlı şikayetçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Kurdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı hakkında ‘terör örgütüne yardım ve yataklık, vatana ihanet, suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Terör olayları toplumu en çok etkileyen hadiseler olmasından dolayı bu eylemlerin medya için haber değeri büyüktür.

Başsavcılık inceledi

Şikayeti inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle devam etti: Toplum tarafından en çok ilgi gören haberlerin terör haberleri olması nedeniyle bu haberlere yazılı, görsel, işitsel, dijital mecralarda hatta sosyal medyada sıkça yer verilmektedir. Terör haberlerinin önemi ve medyanın halkı bilgilendirme yükümlülüğü bu haberlerin medyada yer almasını zorunlu kılmaktadır. Haberlerin ilkeli, bilinçli ve propagandaya mahal vermeyecek şekilde ölçülü biçimde yayınlanması medyanın görevini yapmasını sağlar.

"Soruşturma yapılmasına yer olmadığı..."

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü kapsamındaki ilkelerini hatırlatan savcılık, ‘Soruşturma yapılmasına yer olmadığı’ gerekçesini de şöyle açıkladı: Basın organlarınca yayınlanan haberin toplumun ilgisini çeken, güncel bir niteliğe sahip olup halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemesi, şiddete teşvik etmemesi ve nefret ayrımcılığı içermemesi, terör veya ayrılıkçı hareketleri övmemesi, yapılan faaliyetin basının haber verme özgürlüğü kapsamında kabul edilmesi gerektiğinden suç unsuru taşımadığı değerlendirilmekte.

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