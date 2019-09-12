Özbekistan'dan sürpriz Türk Keneşi kararı! Bakın üye ülkeler hangileri

ÖZBEKİSTAN daha önce yer almadığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Keneşi) katılma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını, Türkmenistan'ın da gözlemci üye olmak istediğini bildirdi. Çavuşoğlu, "Güzel bir haberim var. Özbekistan da Türk Konseyine katılma kararı aldı. Resmen Türk Konseyi sekreteryasına başvurdular." dedi.

Katılım için belgeleri hemen Özbekistan'a gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, resmi süreci tamamlayacaklarını ifade etti. Çavuşoğlu, "İlk defa Türkmenistan'dan da olumlu sinyal aldık. Gözlemci üye olarak başlamak istediklerini söylediler." diye konuştu.

Türk Keneşi (Konseyi) Genel Sekreteri Kazak Büyükelçi Bağdat Amreyev ve yardımcısının Türkmenistan'a gideceklerini bildiren Çavuşoğlu, örgütün önemli bir bölgesel aktör olacağını vurguladı.

Geçen yıl Issık Göl'de yapılan zirvede Macaristan'ın gözlemci üye olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 19 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyinin Avrupa merkezini diğer üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla açacaklarını kaydetti.

TÜRK KENEŞİ ÜYE ÜLKELER Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur. Türk Konseyi'nin kurucu üyeleri şöyle:

-Türkiye

-Kazakistan

-Azerbaycan

-Kırgızistan

Macaristan ise gözlemci ülke olarak yer alıyor.

Türk Konseyi’nin Dönem Başkanlığı bir takvim yılı boyunca (İngilizce alfabetik sıraya göre belirlenmiş olan) Üye Ülke tarafından üstelenilmektedir. Halihazırda Dönem Başkanlığı Kırgızistan tarafından yürütülmektedir.

Özbekistan hakkında bilgiler

Özbekistan, günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup TÜRKSOY'un üyesidir. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan'dır.

Özbekistan ekonomisi; pamuk, altın, uranyum ve doğal gaz dahil olmak üzere ağırlıklı olarak meta üretimine dayanır. Ülkede resmi dil Özbekçe'dir. Nüfusu 33 milyonu aşmıştır.