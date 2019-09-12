Savant sendromu nedir Mucize Doktor Ali'nin hastalığı ne?

Savant sendromu nedir, savant sendromu ile otızm arasındaki fark nedir sorusu Mucize Doktor dizisini izleyenler tarafından merak edildi. Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak işe başlamasının anlatıldığı Mucize Doktor Kore uyarlaması bir dizi.

Mucize Doktor bu akşam Fox ekranlarında ana haberin hemen ardından ilk bölümü ile seyircisi buluşacak. Fragmanlarının haftalar önce döndüğü dizi büyük merakla bekleniyor. Kore dizisi Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor dizisinin konusu Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak işe başlaması. Mucize Doktor dizisi ise Hayat Hastanesi'nde çekiliyor. Hayat Hastanesi şu anda kullanımda olmadığı için dizinin yapımcıları iki katını tadilata sokarak dizi çekimine hazır hale getirdi.

Peki Mucize Doktor oyuncuları kimler, dizinin konusu ne işte Mucize Doktor hakkında merak edilenler...

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

MUCİZE DOKTOR HANGİ KORE DİZİSİNDEN UYARLANDI?

Her ne kadar Amerika'da yayınlanan versiyonu ile tanınsa da, Fox Tv'nin yeni dizisi Mucize Doktor'un asıl versiyonu Kore'dir. Çoğunlukla Kore'de ortaya çıkan dizinin uyarlama olduğu bilinmekte, Amerikan versiyonu ise temel çıkış noktası olarak düşünülmektedir. Ancak Mucize Doktor'un asıl asıl senaryosu Kore'ye aittir. İsmi ise "Good Doctor" tur.

Dizinin ilk versiyonu (Kore) 2013 yılında, ikinci versiyonu ise 2017 yılında çekilmeye başlanmıştır. 2018 yılında ise Japonya versiyonu olarak çekilmeye başlanmıştır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR FİLMİ NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisinin mekanları izleyiciler tarafından merak ediliyor demiştik. Hayat Hastanesi şu anda kullanımda olmadığı için dizinin yapımcıları iki katını tadilata sokarak dizi çekimine hazır hale getirdi. Dizinin fragmanına bakacak olursak yeni sezona bomba gibi başlayacak. Dizi İstanbul ve İzmit arasındaki kullanılmayan bir hastane binasında çekilmektedir. Dizinin başrolü Doktor Ali Vefa'dır. Dizinin fragmanında ise Hayat Hastanesi detaylı bir şekilde tanıtılmaktadır. Böylece Hayat Hastanesi'nin hem reklamı yapıldı hem de dizi burada çekilecek.

SAVANT SENDROMU NEDİR: Savant sendromu, ağır düzeyde gelişimsel ya da zihinsel yetersizliklerin yanında çoğu insanda bulunmayan sıra dışı zihinsel becerileri olan kişileri tanımlamaktadır. Kişinin genel zeka düzeyi ortalamanın altında olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi sahibidir.

Savant sendromu olgularının yaklaşık yarısının otistik bozukluğa bağlı, kalan yarısının da diğer tip gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği veya merkezi sinir sistemi hastalıkları ya da yaralanmalarına bağlı olduğu kabul edilmektedir. Erkeklerde kızlara oranla altı kat daha sık görülür. Savant becerileri genellikle beş genel kategori ile sınırlıdır.

Bunlar müzik becerileri, sanat becerileri; takvim hesaplama becerisi; matematik becerisi ve mekanik ya da mekansal becerilerdir. Savant olguları parçalı becerileri olan savantlar, yetenekli savantlar ve olağanüstü savantlar olarak üçe ayrılabilir. Savant sendromunda saptanan özgül becerilere hemen her zaman olağanüstü bir bellek eşlik eder. Savant sendromu konjenital ya da edinsel olabilir.

Birçok savant becerisi doğumda var olan bazı gelişimsel güçlüklerin üzerine eklenerek çocuklukta ortaya çıkmaktadır. Edinsel savant becerileri sağlıklı gelişim gösteren bireylerde bebeklik, çocukluk ya da erişkinlikte geçirilen kafa travması ya da merkezi sinir sistemi travması sonrası gelişebilir. Savant becerilerinin zaman içinde kaybolması kural olmaktan ziyade istisnadır. Savantların becerileri sadece ezber belleğine dayanmamaktadır. Oldukça organize, alana özgü bilginin temsil edilme ve düzenleme becerisinin gelişmiş olduğu bilinmektedir.

Savant sendromundaki nöropsikolojik profili açıklamak için birçok teorik model ortaya konmuştur. Savant olgularına olan ilgi 18. yüzyılda başlamış olmasına karşın halen ilk tanımlandığı dönemdeki gibi gizemini korumaktadır. Savant'a özgü yeteneklerin varlığı ve doğası ile ilgili birçok soru halen yanıtsız olduğundan bu konu ile ilgili araştırmalar artarak devam edecek gibi gözükmektedir.