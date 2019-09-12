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Dünya Kupası'nda finalistler belli oluyor

2019 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde yarın İspanya-Avustralya ve Arjantin-Fransa maçları oynanacak.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda heyecan yarın oynanacak iki yarı final mücadelesiyle devam edecek. Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk yarı final maçında İspanya ile Avustralya final biletini almak için karşı karşıya gelecek.

Başkent Pekin'deki Wukesong Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 11.00'de başlayacak. Günün ikinci yarı final maçında ise Dünya Kupası'nın favorilerinden Sırbistan'ı eleyen Arjantin ile ABD'yi turnuva dışında bırakan Fransa karşılaşacak. Aynı salonda oynanacak mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.

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