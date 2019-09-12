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Galatasaray'dan Tahkim Kurulu açıklaması!

Galatasaray, TFF'nin Fatih Terim ile ilgili vermiş olduğu kararların ardından resmi sitesinden "Yel kayadan toz alır" başlığıyla çok sert bir açıklama yayımladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maçtan 3 maça indirilmesinin ardından resmi sitesinden bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"PFDK'nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır. Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray'a tanımadıklarını görmekteyiz.

"Terim niyet okuyarak cezalandırılmıştır"

Kimilerinin şampiyonluklara "şaibeli", "lekeli" diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF'ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF'yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.

"Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir"

Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir."

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